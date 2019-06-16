28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tunceli'de otomobil çaya düştü: 5 yaralı

Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 5 kişi, kayıp ihbarında bulunulan kişiyi arama çalışması yapan AFAD ekiplerince kurtarıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunceli'de, çaya düşen otomobildeki 5 kişi, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince yaralı kurtarıldı.
 
Alınan bilgiye göre, Ovacık kara yolunda, Engin Ercan Yerlikaya yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Munzur Çayı'na düştü. 
 
Bölgede dün kayıp ihbarı yapılan Engin Eroğlu'nu aramak için Munzur Çayı kenarında arama faaliyeti yürüten AFAD ekipleri, yakın bir noktada gerçekleşen kazayı görünce hemen olay yerine yöneldi.
 
Ekipler, otomobil içindeki 5 kişiyi hızlı şekilde kıyıya çıkardı.
 
Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, ambulanslarla Ovacık İlçe Entegre Hastanesine sevk edildi.
 
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.   

Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'BYvsEİ' hashtag'i sosyal medyayı salladı

'BYvsEİ' hashtag'i sosyal medyayı salladı

Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

S. Arabistan ve ABD'den Basra Körfezi'nde gövde gösterisi

S. Arabistan ve ABD'den Basra Körfezi'nde gövde gösterisi

Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi: Kabul etmemiz mümkün değil

Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi: Kabul etmemiz mümkün değil

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Körfez'de ABD-İran gerilimi: ABD İHA'larına saldırı düzenlendi

Körfez'de ABD-İran gerilimi: ABD İHA'larına saldırı düzenlendi

Papa Francis'den taraflara çağrı: Gerilimi azaltın

Papa Francis'den taraflara çağrı: Gerilimi azaltın
 

POPÜLER HABERLER

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

Belgeselleri aratmadı... Öyle bir yerde çekildi ki...

Belgeselleri aratmadı... Öyle bir yerde çekildi ki...

Polis saniyeler kala yetişti

Polis saniyeler kala yetişti

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA