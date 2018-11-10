Tunceli'de PKK/KCK operasyonunda 1'i muhtar 11 kişi gözaltına alındı
Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 1 muhtarın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik terörün finansmanı ve işbirlikçilerinin yakalanması maksadıyla çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada 11 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik Ankara ve Tunceli'nin Pülümür ile Pertek ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında 1 muhtarın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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