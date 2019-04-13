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Tunceli'de şehit kaymakam adına su sporları merkezi açıldı

Tunceli'de, Valiliğinin öncülüğünde yapılan 'Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi' törenle hizmete açıldı.

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2016 yılında şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün adını taşıyan su sporları merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Anafatma mevkisindeki tesisin açılışı için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Müftüsü Aşır Durgun'un Kur'an-ı Kerim okuduğu programda, katılımcılara şehit kaymakamın biyografisi aktarıldı.

Törende konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentin son bir yılda hava ve su sporlarında dördüncü kez Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Kentin 8-13 Haziran'da Rafting Dünya Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacağını hatırlatan Sonel, bu şampiyonayı başarıyla tamamlamak için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Sonel, "Tunceli'de daha birkaç yıl öncesine kadar Munzur Çayı kenarında, hain teröristlerin yol kestiği yerlerde kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonlara imza atması, yine başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere değerli bakanlarımızın bizlere verdiği güç ve destekle huzur şehri haline gelen şehrimizde çok anlamlı ve önemli bir su sporları merkezimizi açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tesise 2016 yılında şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün adının verildiğini belirten Sonel, "İstedik ki şehidimizin ismi yaşasın. Burada nice sporcular, çocuklarımız, gençlerimiz yetişsin. Hatta raftingde, kanoda diğer branşlarda milli takım oyuncuları burada yetişip ülkemizi en güzel şekilde temsil etsinler." diye konuştu.

"DERİK'TE BÖYLE BİR MERKEZ YAPMA GAYRETİNDE OLACAKTI"

Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk'e su sporları merkezine şehit kaymakamın adının verileceğini ilettiğini aktaran Sonel, şunları kaydetti:

"(Şehidimizin ismini su sporları merkezine verdik) dedim. Şehidimizin eşi 'çok onurlandık, eşim de yaşasaydı Derik'te böyle bir merkezi yapma gayretinde olacaktı' dedi. Biz de dedik ki, memleketimizin her köşesi bizim. Tunceli de, Mardin de, Hakkari de, Edirne de her yer bizim. Çünkü bu memleket uğruna nice vatan evlatlarımız canını seve seve verdi."

Tesisin Tunceli'nin sportif altyapısını güçlendirmek için hayata geçirildiğini söyleyen Sonel, "Bugün Tunceli'de belkide gelecek 50 yılın turizm altyapısı yapılmış oldu." dedi.

Konuşmanın ardından Sonel ve beraberindekiler tesisin açılışını gerçekleştirerek fidan dikti.

Program, Munzur Çayı'na rafting botlarının indirilmesi ve zipline yapılmasıyla sona erdi.

Açılışa Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, kurum müdürleri, vatandaşlar ve sporcular da katıldı. 

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