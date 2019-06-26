Tunceli'de son 5 günde 8 terörist etkisiz hale getirildi Kentte, jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyonlarda bugün 3 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle son 5 günde etkisizleştirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Tunceli Valiliği, 'İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir' denildi.