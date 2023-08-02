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Güncel

Tunceli'de terör örgütü PKK'nın inleri yerle bir edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak imha edildi.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 17:10 - Güncelleme:
Tunceli'de terör örgütü PKK'nın inleri yerle bir edildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Dağlık arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit etti.

Sığınaklardaki aramalarda kalaşnikof piyade tüfeği, 150 kalaşnikof fişeği, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, tüp içerisinde hazırlanmış 40 kilogram patlayıcı, 4 el telsizi, 2 jeneratör, 3 dizüstü bilgisayar, 7 hard disk, 27 tüp, 3 güneş paneli, 3 el dürbünü, 5 akü, hilti, termal şemsiye, 20 litre mazot, fotoğraf makinesi, 4 radyo, 3 ses kayıt cihazı, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sığınaklar jandarma ekiplerince kullanılamaz hale getirildi.

  • terörist sığınak imhası
  • hozat operasyonu

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