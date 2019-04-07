Tunceli'de terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda mağara ve silah deposu imha edildi. Depoda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda mağara ve silah deposu imha edildi. Depoda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
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