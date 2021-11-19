İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2021 Cuma / 14 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,8978
  • EURO
    12,3836
  • ALTIN
    650.726
  • BIST100
    1754.98
Güncel

Tunceli'de terör örgütüne darbe! İmha edildi

Tunceli'nin Mazgirt ve Hozat ilçelerinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

AA19 Kasım 2021 Cuma 09:55 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 09:55
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Mazgirt ve Hozat ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, terör örgütlerince kullanıldığı belirlenen 7 sığınak tespit etti.

İmha edilen sığınaklarda yapılan aramada 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 76 kalaşnikof mühimmatı, 15 kilogram amonyumnitrat, 3 büyük tüp, 16 pil bloğu, akü, 2 radyo, 2 el feneri, 2 sırt çantası, uyku tulumu, 30 metre su hortumu, 20 metre elektrik kablosu, şemsiye, küçük tüp, akım ölçer, el telsizi, ocak, 32 çift spor ayakkabı, DVD oynatıcı, gıda malzemeleri, balta, kazma, kürek ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.