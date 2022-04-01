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Tunceli'de terör sığınakları yerle bir edildi

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütlerine ait 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

AA1 Nisan 2022 Cuma 19:30 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 19:30
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.

Dağlık arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 7 sığınağı tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 uyku tulumu, 3 küçük tüp, soba, 4 büyük pil, 4 kalaşnikof şarjör kütüklüğü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri delil niteliğindeki malzemelere el koyduktan sonra sığınakları imha etti.

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.

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