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Tunceli'de teröristlere ağır darbe

Tunceli'de güvenlik güçlerince terör örgütlerine yönelik son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 10 PKK'lı terörist öldürüldü, 3 TKP/ML terör örgütü mensubu sağ ele geçirildi.

  • DHA
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İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde terör örgütlerine yönelik kapsamlı operasyonları sürüyor. İç güvenlik operasyonları kapsamında Nazimiye ilçesi kırsalında, 23 Ağustos günü güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli'yi teröristlerden temizlemek için son yılların en kapsamlı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, 26- 27 Ağustos tarihlerinde Tunceli merkez kırsalında 1 ve Ovacık ilçesinde 2 olmak üzere PKK'lı, hava destekli operasyonlarla 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
 
İHA DESTEĞİYLE TAKİBE ALINAN 3 TKP/ML'Lİ TERÖRİST YAKALANDI
 
Tunceli kırsalında terör örgütü PKK ile birlikte silahlı eyleme katılın TKP/ML'lilere yönelik operasyonlar da aralıksız sürüyor. Tunceli'de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları ile elde edilen görüntülerde yapılan incelemede şüpheli bir araçta bulunan 1 kişinin TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensubu olabileceğini değerlendiren emniyet birimleri, söz konusu aracı Jandarma Komutanlığına ait İHA desteği ile takibe aldı. Yapılan takip sonucu araç Malatya'da durdurularak, içerisindeki 3 TKP/ML terör örgütü mensubu ve onlara kuryelik yapan 1 şüpheli sağ olarak yakalandı. Yakalanan teröristlerle ilgili İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 3 TKP/ML'li teröristin çeşitli eylemlere katıldıkları tespit edildiği bildirildi. Teröristlerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.
 
 
KUTUDERESİ'NDE 4 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, BÖLGEDE OPERASYON SÜRÜYOR
 
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Tunceli merkeze bağlı Kutuderesi kırsalında hava destekli operasyon başlattı. Dün gece yürütülen operasyonlar sırasında 4 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmesiyle, kent genelinde son bir haftada 10 terörist öldürüldü, 3'ü de sağ ele geçirildi.
 
Bölge hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.

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