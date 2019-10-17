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Tunceli'de teröristlere ait 8 sığınak imha edildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli kırsalındaki operasyonlarda teröristlere ait 8 sığınağın imha edildiği bildirildi.

  • AA
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, teröristlere ait 8 sığınak imha edildi. İmha edilen sığınaklarda ele geçirilenler şunlar: "31 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 bixi makineli tüfek, 3 keskin nişancı tüfeği, 2 tabanca, 5 G-3 piyade tüfeği, bir bombaatar, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 11 bin 286 kalaşnikof fişeği, bin 340 bixi fişeği, bin 346 keskin nişancı tüfeğine ait fişek, 20 G-3 mühimmatı, bir bombaatar mühimmatı, 22 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 244 mekanik fünye, 500 gram C-4 patlayıcı, bir PKM makineli tüfek mekanizması, bir M-16 piyade tüfeği namlusu, 21 kalaşnikof şarjörü, 2 G-3 şarjörü, 2 Kanas şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 3 kamera, 3 güneş paneli, 14 büyük tüp, 6 akü, 108 pil, 10 EYP yapımında kullanılan devre kartı, 5 termal şarj pili, 285 metre sera naylonu, 2 çadır, 5 çift mekap ayakkabı, bir jeneratör, 3 dürbün, 18 cep telefonu, 2 araç telsizi, 6 el telsizi, bir LCD televizyon, 100 metre antikron kablo, 550 kilogram un, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzemesi."

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Başkan Erdoğan, SKY News muhabirinin ´ABD´ sorusuna bu yanıtı verdi

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