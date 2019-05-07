Tunceli'de teröristlere ait mağara imha edildi Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma timlerinin yürüttüğü operasyonda teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 1 mağara imha edildi, 1'i kanas 4 otomatik tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.