İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2021 Cumartesi / 8 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0141
  • EURO
    11,4719
  • ALTIN
    599.973
  • BIST100
    1638.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Güncel

Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA13 Kasım 2021 Cumartesi 18:53 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 18:53
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri teröristlerce kullandığı belirlenen bir mağara tespit etti.

İmha edilen mağarada yapılan aramada 60 kalaşnikof fişeği, kalaşnikof şarjörü, 18 elektronik devre kartı, basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 1 kilogram patlayıcı madde, el yapımı patlayıcı için zaman ayarlı kol saati, 6 telsiz, 14 pil bloku, 5 gaz maskesi, radyo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.