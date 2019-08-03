Tunceli'de teröristlere ait silah ve cephaneleri ele geçirildi Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 keskin nişancı tüfeği, 5 adet kaleşnikof ve 1 adet makineli tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığa'na bağlı timler tarafından merkez kırsalında operasyon yapıldığı ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.