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Güncel

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı belirlenen 10 sığınak imha edildi.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 10:59
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı 10 sığınak tespit edildi.

İmha edilen sığınaklardaki aramada 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 kanas dürbünü, 1 kanas şarjörü, 10 kanas mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 58 kalaşnikof mühimmatı, 2 el bombası, 20 kilogram amonyum nitrat, termal dürbün, bilgisayar, güneş paneli, tüplü ocak, büyük tüp, 3 uyku tulumu, 160 pil, ekmek sacı, 50 kilogram makarna, 20 kilogram tütün, 20 kilogram un ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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