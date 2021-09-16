Tunceli'de teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı 10 sığınak tespit edildi.
İmha edilen sığınaklardaki aramada 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 kanas dürbünü, 1 kanas şarjörü, 10 kanas mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 58 kalaşnikof mühimmatı, 2 el bombası, 20 kilogram amonyum nitrat, termal dürbün, bilgisayar, güneş paneli, tüplü ocak, büyük tüp, 3 uyku tulumu, 160 pil, ekmek sacı, 50 kilogram makarna, 20 kilogram tütün, 20 kilogram un ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.