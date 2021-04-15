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Güncel

Tunceli'de teröristlerin sığınağı yerle bir edildi

Tunceli'de operasyonda teröristlere ait bir sığınak kullanılamaz hale getirildi. Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.

AA15 Nisan 2021 Perşembe 17:34 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:34
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Mazgirt kırsalında operasyon düzenlendi.

Arazi tarama faaliyeti sırasında güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınağı tespit etti.

İmha edilen sığınaktaki aramada 170 kalaşnikof fişeği, 3 pil bloğu, 2 sırt çantası, akü, 84 büyük pil, 70 metre elektrik kablosu, termal kamera şarjı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.

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