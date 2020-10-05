Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı

DHA 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:54 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:54

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Pertek'ten Tunceli yönüne giden C.A.A. yönetimindeki 09 PS 088 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.E. yönetimindeki 42 ZU 297 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araçta, aralarında 4 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçları içerisinde sıkışan sürücüleri, jandarma, ve AFAD ekipleri çıkardı. Yaralılar, sağlık personelinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.