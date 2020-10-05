İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ekim 2020 Pazartesi / 17 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7741
  • EURO
    9,1492
  • ALTIN
    475.657
  • BIST100
    1156.91
Güncel

Tunceli'de trafik kazası: 4 yaralı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçlarında sıkışan sürücüler, jandarma ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

DHA05 Ekim 2020 Pazartesi 14:54 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:54
ABONE OL

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Pertek'ten Tunceli yönüne giden C.A.A. yönetimindeki 09 PS 088 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.E. yönetimindeki 42 ZU 297 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araçta, aralarında 4 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçları içerisinde sıkışan sürücüleri, jandarma, ve AFAD ekipleri çıkardı. Yaralılar, sağlık personelinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.