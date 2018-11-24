Yönetmen Kazım Öz, terör soruşturmasında gözaltına alındı
Sinema yönetmeni Kazım Öz, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Tunceli'de gözaltına alındı.
- AA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir terör soruşturması çerçevesinde, Kazım Öz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Karar üzerine aranmasına başlanılan Öz, memleketi Tunceli'den Elazığ'a giderken Pertek Feribot İskelesi'nde jandarma ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan Öz, işlemlerinin yapılması amacıyla Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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