İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Eylül 2020 Çarşamba / 21 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4894
  • EURO
    8,8503
  • ALTIN
    468.101
  • BIST100
    1099.68
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tunceli'den acı haber: Kalp krizi geçiren uzman çavuşumuz şehit oldu
Güncel

Tunceli'den acı haber: Kalp krizi geçiren uzman çavuşumuz şehit oldu

Tunceli'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal (30), geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 17:28 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 17:28
ABONE OL

Tunceli Merkez Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, hidrofor arızasını gidermek amacıyla gittiği Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kalp krizi geçirdi. Karakolda görevli sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülen Çatal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli il Merkez Jandarma Komutanlığı Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, meydana gelen hidrofor arızasını gidermek maksadıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı'na görevlendirilmiş, çalışma esnasında rahatsızlanması sebebiyle helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Çatal'ın cansız bedeni yapılacak otopsinin ardından düzenlenecek törenle memleketi Isparta'ya gönderilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.