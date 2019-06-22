Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir
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