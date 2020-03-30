İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5089
  • EURO
    7,2212
  • ALTIN
    339.516
  • BIST100
    88044.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika... Tunceli Valiliği, Mazgirt İlçesi'ne bağlı Geçitveren Köyü karantinaya alındı
Güncel

Son dakika... Tunceli Valiliği, Mazgirt İlçesi'ne bağlı Geçitveren Köyü karantinaya alındı

Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde İstanbul'dan gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köyün karantinaya alındığını açıkladı.

İHA30 Mart 2020 Pazartesi 11:56 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 12:01
ABONE OL

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Mazgirt ilçemiz Geçitveren köyümüzde İstanbul’dan gelen bir vatandaşımızda Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine köyümüz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca karantinaya alınmıştır. Korona virüs testi pozitif çıkan hastamızın da tedavisine Tunceli Devlet Hastanemizde devam edilmektedir Başta Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımızdan gelen genelgelerdeki hususlar da ilk günden itibaren titizlikle yerine getirilmektedir" denildi.

Öğretmenler 3D yazıcılarda yüz koruyucu maske üretiyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı
Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür
Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!
Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.