Tunus, 15 diplomatın görevine son verdi

AA 24 Kasım 2021 Çarşamba 23:28 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 23:28

Aralarında büyükelçi, konsolos ve konsolosluk görevlilerinin de yer aldığı diplomatların Berlin, Ankara, Pekin, Vagadugu, Pretorya, Abuja, Abidjan, Varşova, Roma, Palermo, Grenoble, Liyon, Montreal ve Brazavil'de görev yaptıkları belirtildi.

Kararnamede, diplomatların neden görevden alındığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve başbakanı azlettiği 25 Temmuz kararlarının ardından aralarında üst düzey yetkilerinin de olduğu birçok yönetici ve devlet memurunu görevden almıştı.

CUMHURBAŞKANI SAİD'İN "OLAĞANÜSTÜ KARARLARI"

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bir dizi yeni kararname yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.