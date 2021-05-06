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Tunus ile Kuveyt arasında yakınlaşma

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkesiyle Kuveyt arasında umut verici gerçek fırsatlar olduğunu söyledi.

AA06 Mayıs 2021 Perşembe 02:28 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 02:28
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesiyle Kuveyt arasında yatırım iş birliği ve ortaklık için umut verici gerçek fırsatlar olduğunu bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Said, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'ı başkent Tunus'ta kabul etti.

Açıklamaya göre görüşmede Said, iki ülkede geleneksel kalıpların dışında yaklaşımlara uygun çeşitli alanlarda ortaklık, iş birliği ve yatırımlarda umut verici gerçek fırsatlar olduğunu söyledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah da Cumhurbaşkanı Said'e, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın davetinin yer aldığı bir mektup iletti.

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