AA 30 Nisan 2020 Perşembe 11:58 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 11:58

Mekki, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede pazartesi günü başlayacak, kısıtlamaları hafifleştirilmiş karantina stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke genelindeki vaka sayılarında yaşanan gerilemeye dikkati çeken Mekki, "Salgının ilk dalgasını kontrol altına aldık, sayılardaki gerileme bunu göstermektedir. Ancak bu durum ikinci dalgayı gözardı ettiğimiz anlamına gelmiyor." dedi.

Öncelikli hedeflerinin halkın sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Mekki, kısıtlamaları hafifleştirilmiş karantina sürecine geçiliyor olmasının önceliklerin değiştiği anlamına gelmediğini ifade etti.

Mekki ayrıca bu bağlamdaki uygulamaların başarısının ancak halkın kurallara uymasıyla sağlanabileceğine işaret ederek, Tunusluların bu konudaki farkındalıklarına güvendiğini dile getirdi.

Tunus makamları, salgının yayılmasını önlemek için uygulanan karantinanın ardından 4 Mayıs'tan itibaren aşamalı şekilde normal hayata geçişi öngören yeni bir strateji uygulanacağını açıklamıştı.

- ÜLKEDE 5 YENİ VAKA



Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 5 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 980'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısının ise 294'e yükseldiği aktarıldı.

Salgın kaynaklı yeni can kaybının yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, halka salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere uymaları çağrısı yapıldı

