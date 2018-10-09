Tunus ve Özbekistan polislerine güvenli sürüş eğitimi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasındaki protokol gereğince yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında, dost ve kardeş ülkelerin emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik tecrübelerin karşılıklı paylaşımı, ortak bilinç geliştirme ve terminolojide birlik sağlanması amacıyla verilen hizmet içi ve uygulamalı eğitimler sürüyor.

Projeyle polislik uygulamalarındaki uluslararası standartların yaygınlaştırılması, Türkiye'nin güvenlik iş birliği yaptığı ülkelerdeki üst düzey polis yöneticilerinin, polislik alanında yaşanılan gelişmelerden haberdar edilmesi ve polis teşkilatlarındaki değişimlerin hızlandırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Tunus ve Özbekistan polis teşkilatlarından 15 personel, 24 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Sürüş Teknikleri Eğitim Pisti'nde, "Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi"ne tabi tutuldu.

Katılımcılara, araç kullanırken karşılaşılabilecek acil durumlarda yapılması gerekenler, tehlike anında en kısa zamanda, en doğru tepkiyi verebilme, kullanılan aracın yetenekleri ve gücü, aracın kontrolünün yitirildiği anlarda yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar, güvenli sürüşte dikkat edilmesi gerekenler, trafikte yer alan diğer unsurların hareketlerini gözlemleme ve kaza riskini en aza indirmek için en uygun davranışı sergileme konusunda uygulamalı eğitimler verildi.