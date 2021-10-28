Tunus'ta DAEŞ'e bağlı terör hücresi çökertildi

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 18:47 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 18:48

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesapları üzerinden faaliyet gösteren, bu yolla örgüte üye devşirmeye çalışan tamamı kadınlardan oluşan DAEŞ unsurlarıyla irtibatlı bir terör hücresi çökertildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, terörle mücadele ekiplerinin ülkenin kuzeybatısında yer alan Kef ve güney bölgesinde yer alan Tuzer kentlerinde yapılan operasyonların ardından terör hücresine ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, terörle mücadele ekibinde tamamlanan sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen örgüt üyelerinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Tunus'ta 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren terör unsurlarının düzenlediği saldırılarda onlarca güvenlik görevlisi ve birçok sivil hayatını kaybetti.

Tunus'u hedef alan saldırılar, ülkenin batı bölgesindeki dağlarda konuşlanan terör unsurlarınca düzenleniyor.