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Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said yemin etti

Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentoda yemin ederek resmen görevine başladı.

  • AA
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Tunus'ta 13 Ekim'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldığı yüzde 72,71 oyla ezici bir üstünlük sağlayarak Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı seçilen bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said, milletvekillerinin önünde yemin etti.
 
Said, yemin sonrası yaptığı konuşmada, devlet kurumlarının siyasi hesapların dışında tutulması ve ulusal kazanımların korunması gerektiğini söyledi.
 
Tunus'ta kanunsuz hiçbir bir işe yer olmadığını belirten Said, "Hiç kimse herhangi bir bahane ya da isim kullanarak halkımızın büyük bedeller ödeyerek elde ettiği özgürlüğü çalamayacak." dedi.
 
Said, Tunus örneğinin tüm dünyada incelenmeye başlandığını buna bağlı olarak yıllardır siyasi literatürde yer etmiş kavramların yeniden ele alınacağını ifade etti.
 
"GEÇMİŞE ÖZLEM DUYAN KİM VARSA BİLSİN Kİ BİR SERAP PEŞİNDEDİR"
 
Tunus halkının bir damla terinden bile taviz verilmeyeceğini dile getiren Said, şunları kaydetti:
 
"Teröristlerden gelen tek bir mermiye, mermi yağmuruyla karşılık verilecektir. Geçmişe özlem duyan kim varsa bilsin ki bir serap peşindedir ve tarihin seyrine ters düşmektedir."
 
Kadın hakları meselesine de değinen Said, "Kadınların haklarından asla ödün verilmeyecek." ifadelerini kullandı.
 
"Filistin, özgür Tunus'un vicdanında daima yer bulacak"
Konuşmasında Filistin meselesine de yer veren Said, "Tunus, başta Filistin halkı olmak üzere tüm haklı davaların yanında durmaya devam edecek. Filistinlilerin hakları, çoğu kişin inandığının aksine asla yok olmayacak." ifadelerini kullandı.
 
Said, şunları kaydetti:
 
"Çünkü Filistin sadece bir toprak parçası değildir. Filistin, özgür Tunus'un vicdanında daima yer bulacaktır. Bu asla Yahudilere karşı bir tutum değildir. Aksine Yahudiler takip edilip kovalanırken biz Tunus'ta onları koruduk. Bu tutum, tümüyle işgal ve ırkçılığa karşıdır. Tüm insanlık için yüz yıldan fazladır devam eden bu karanlığa son verme zamanı gelmiştir."
 
"YÖNETENLER İLE YÖNETİLENLER ARASINDA YENİ BİR İLİŞKİYE İHTİYAÇ VAR"
 
Tunus halkının özverili şekilde devletinin yanında olduğuna işaret eden Said, "Devletin kasasının dolması, ülkenin borç ve kredilerden kurtulması için 5 yıl boyunca her ay bir gün ücretsiz çalışmak istediklerini bize iletenler oldu." diye konuştu.
 
Said, ülkenin tüm uluslararası anlaşmalara bağlı kaldığını ancak bu anlaşmaların çıkarlarını koruyacak şekilde geliştirilmesini isteme haklarının da bulunduğunu kaydetti.
 
"Tunus'ta yönetenler ile yönetilenler arasında yeni bir ilişkiye ihtiyacı var." diyen Said, halka bu ilişkinin kurulmasına katkı sağlamaları çağrısında bulundu. 

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