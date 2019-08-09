29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tüpraş, İstanbul'a taşınmayla ilgili çıkan mesnetsiz iddiaları yalanladı

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, 'Şirketimiz genel müdürlüğünün İstanbul'a taşınması, rafinaj faaliyetlerimizin odağını değiştirmeyeceğinden vergi dairemizin değiştirilmesi de düşünülmemektedir. Hal böyleyken, taşınma sürecimizin birtakım mesnetsiz siyasi iddialara bağlanmaya çalışılmasının hiçbir temeli yoktur' denildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tüpraş, İzmit Rafinerisi'nde bulunan genel müdürlüğünün İstanbul'a taşınması kararının, mesnetsiz siyasi iddialara bağlanmaya çalışılmasının hiçbir temeli olmadığını bildirdi. 
 
Tüpraş'tan yapılan açıklamada, genel müdürlüğün taşınması sürecine ilişkin son günlerde basın ve sosyal medya üzerinden yanıltıcı ve gerçek dışı haberler yayıldığı belirtildi.
 
Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi olarak, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de "sanayinin kalbi" Kocaeli'ye, rafinerileri bulunan şehirlere ve ülkeye yatırımlar ile katkıların sürdürüleceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Artan rekabet ortamında müşteri ve iş ortaklarımızla daha yakın iletişimde olmak, sürekli artan uluslararası ticaret hacmimiz ve finansal işlemlerimizi piyasalara daha yakın konumlanarak geliştirmek, aynı zamanda planladığımız yeni yatırımlarımız için alan sıkıntısı bulunan İzmit Rafinerimizde sahaları daha emniyetli ve optimum kullanabilmek için Tüpraş Genel Müdürlüğünü, İstanbul'a taşımak üzere planlı bir çalışma yürütmekteyiz. Bu süreç yaklaşık üç yıla yayılan bir dönem içerisinde planlanmış, fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bugüne gelinmiştir."
 
İzmit'in yanı sıra İzmir, Kırıkkale ve Batman'da bulunan rafinerileriyle ülkenin dört bir köşesinde faaliyette bulunan Tüpraş'ın, İstanbul'a geçişle mevcudiyetini 5 kente taşımış olacağı anlatılan açıklamada, "Şirketimiz genel müdürlüğünün İstanbul'a taşınması rafinaj faaliyetlerimizin odağını değiştirmeyeceğinden vergi dairemizin değiştirilmesi de düşünülmemektedir. Hal böyleyken, taşınma sürecimizin birtakım mesnetsiz siyasi iddialara bağlanmaya çalışılmasının hiçbir temeli yoktur." ifadeleri kullanıldı. 
 

Türk askerini gören teröristler böyle kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir organize sanayi bölgesinde yangın çıktı

İzmir organize sanayi bölgesinde yangın çıktı

Milli Piyango ihalesi sonuçlandı

Milli Piyango ihalesi sonuçlandı

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bakan Albayrak TİM'i ziyaret etti

Bakan Albayrak TİM'i ziyaret etti

Akıncı'dan hidrokarbon açıklaması: 3'lü görüşmede 5'linin de yolu çizilebilir

Akıncı'dan hidrokarbon açıklaması: 3'lü görüşmede 5'linin de yolu çizilebilir

Bayram tatili başladı, trafik durma noktasına geldi

Bayram tatili başladı, trafik durma noktasına geldi

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı

4 milyon lira değerindeki otomobil e-ihaleyle satışta

4 milyon lira değerindeki otomobil e-ihaleyle satışta
 

POPÜLER HABERLER

Türk askerini gören teröristler böyle kaçtı

Türk askerini gören teröristler böyle kaçtı

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Yüksek gerilim hattı! Gece gündüz çalışıyorlar

Yüksek gerilim hattı! Gece gündüz çalışıyorlar

Yer: Malatya... 65 milyon yıl öncesine dayanıyor

Yer: Malatya... 65 milyon yıl öncesine dayanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA