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TurAz Kartalı 2022 başladı

Azerbaycan'da, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin ortak askeri tatbikatı başladı.

AA5 Eylül 2022 Pazartesi 13:10 - Güncelleme:
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gence şehrinde, "TurAz Kartalı 2022" ismi verilen tatbikatın resmi açılış töreni düzenlendi.

Gence Valisi Niyazi Bayramov ile Türk ve Azerbaycanlı subayların katıldığı törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu, şehitler saygı duruşuyla anıldı.

Törende, tatbikatın amacı ve programıyla ilgili brifing verildi.

Tatbikatta iki ülke hava kuvvetlerinin ortak faaliyetlerinin planlanması, etkileşim ve muharebe koordinasyonunun araştırılması, arama ve kurtarma eylemlerinin uygulanması ve diğer görevler icra edilecek.

  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı
  • TurAz Kartalı 2022
  • tatbikat

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