09.02.2020 10:11 - Güncelleme: 09.02.2020 10:11

Türev Uludağ kimdir? Sağlam Geziyoruz sunucusu Türev Uludağ nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Tv8 ekranlarında saat 10:00 ekranlara gelen Sağlam Geziyoruz programı hakkında araştırmalar hız kazandı. Tv8 ekranlarının ilgi ile takip edilen programı Sağlam Geziyoruz gezi programı olmasının yanında aynı zamanda da bir yemek programı olarak izleyicilerle buluşuyor. Türkiye’nin farklı zenginliklerini izleyiciye anlatacak olan Türev Uludağ hem aşçılık yönü ile hemde oyunculuk yönü ile iyi bir program çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Sağlam Geziyoruz sunucusu Türev Uludağ hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..

SAĞLAM GEZİYORUZ SUNUCUSU TÜREV ULUDAĞ KİMDİR?

Türev Uludağ 1987 Adana doğumlu şef bir aşçıdır. 1,84 bou ve 100’ün üzerinde kilosu ile dünyayı yiyen adam lakabı takılan Türev Uludağ 32 yaşındadır. Adana Ponzantı’da doğan Türev Uludağ daha önce Tv360’da Mutlu Kahvaltılar isimli bir yemek programı yapmış ve dikkat çekmiştir. Aldığı aşçılık eğitimlerinin yanında Craft Akademi’de Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır.

Beşiktaş’ta Reçel Türevleri isminde bir kahvaltı mekanı vardır. Adana Pozantı da bir reçel üretim tesisi kurmuştur. Beşiktaş’ta ki restoranında 50’den fazla çeşit reçel sunmaktadır misafirlerine. Sinanpaşa Mahallesi Şair Veysi Sokak No : 31 / 1 Beşiktaş’ta bulunan dükkan çok sevilen bir mekandır. Türev Uludağ evli ve bir erkek çocuk babasıdır.