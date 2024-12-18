TÜRGEV 4. Ulusal Öğrenci Kongresi: Hafıza ve Mekânın İzinde

Toplumların hafızasını diri tutmak, bireylerin akademik üretimlerine destek olmak... Bu yıl kongrenin odak noktası, hafıza ve mekân ilişkisini anlamak, geçmişi geleceğe taşırken mekânların hikâyelerini yeniden yorumlamak olacak.

İLHAM VEREN İSİMLERLE GELECEĞE YÖN VEREN KONUŞMALAR

İki gün boyunca eğitim, hukuk, ilahiyat, medya ve iletişim, mimarlık ve mühendislik, sosyal bilimler, tıp ve sağlık gibi alanlardan 18 genç akademisyen adayı bildirilerini sunacak. Gençler, disiplinler arası bir bakış açısıyla hafıza ve mekânı anlamlandırırken, akademik dünyada ses getirecek tartışmaların fitilini ateşleyecek.

Kongrenin açılış konuşmaları, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak ve TÜRGEV Vakıf Meclisi Üyesi, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından yapılacak.

HAFIZAYI CANLI TUT, MEKÂNI KORU

Bu kongre, gençlerin akademik, entelektüel ve kültürel birikimlerini paylaşabilecekleri güçlü bir platform sunarken, hafıza ve mekân ilişkisinin neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor: Geçmişi anlamak, bugünü yorumlamak ve geleceğe kalıcı izler bırakmak...

Tarih, mekânlarda saklıdır; hafıza ise o mekânlarda yeniden yazılır. TÜRGEV'in bu yılki kongresi tam da bu noktada, geleceği inşa etmek isteyen herkes için bir davet: Gelin, hafızanın izini birlikte sürelim.