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TÜRGEV, G4C Türkiye Festivali'nde Gençlerle Buluştu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş ve Galata kampüslerinde düzenlenen Game for Change G4C Türkiye Festivali'ne katılarak dijital projelerini tanıttı. Festivalin sponsorları arasında yer alan TÜRGEV, yapay zekâ ve oyun yazılımı alanlarındaki yenilikçi çalışmalarıyla büyük ilgi gördü.

9 Aralık 2024 Pazartesi 16:30 - Güncelleme:
TÜRGEV, G4C Türkiye Festivali'nde Gençlerle Buluştu
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Festivalde kurulan TÜRGEV standında, vakfın desteklediği SOCIAWARE projesi öğrencilerinin geliştirdiği oyunlar, katılımcılarla buluşturuldu. Özellikle sosyal sorumluluk temalı bu oyunlar, hem eğitici içerikleri hem de yenilikçi yapılarıyla dikkat çekti. Festival ziyaretçileri, oyunları deneyimleyerek genç yazılımcıları tebrik etti ve projelerin toplumsal faydaya olan katkılarını takdir etti.

Bilişim Vadisi'nden Önemli Destek

TÜRGEV standı, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen'i ağırladı. Tüzgen, gençlerin oyun yazılımına olan ilgisini destekleyen TÜRGEV'in çalışmalarını övdü ve şu sözleriyle oyunlaştırmanın toplumsal fayda sağlama potansiyeline dikkat çekti:

"Oyun ve oyunlaştırma, toplumsal fayda üretmek için güçlü bir araçtır. TÜRGEV'in bu alanda gençlere destek sunması ve onları bilinçlendirmesi son derece değerli bir girişim."

Yapay Zekâ ve Oyun Yazılımı Çalışmalarıyla Geleceğe Yatırım

TÜRGEV, son yıllarda yapay zekâ ve oyun yazılımı alanlarında geliştirdiği projelerle gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve onları sektörün lider isimleri hâline getirmeyi hedefliyor. Eğitim ve mentorluk programları aracılığıyla gençlere hayallerindeki oyunları tasarlama fırsatı sunan vakıf, bu alandaki çalışmalarını genişleterek devam ettirecek. Gençlerden gelen yoğun talep doğrultusunda, TÜRGEV'in dijital projelerdeki yatırımları artarak sürecek.

  • TÜRGEV
  • Gençlik ve Eğitim
  • Game for Change

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