TÜRGEV, üç ülkeden gençleri ''Fikirden Eyleme'' atölyesinde buluşturdu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), gençlerin kişisel gelişimini, sosyal sorumluluk bilincini ve uluslararası proje üretim kapasitesini artırma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği "Fikirden Eyleme Gençlik Atölyesi"ni başarıyla tamamladı. Türkiye, Kuzey Makedonya ve İtalya'dan üniversite öğrencileri, gençlik çalışanları ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen program, 10 -18 Aralık 2025 tarihleri arasında GİF Safvetipaşa Yerleşkesinde düzenlendi. Uluslararası iş birliğiyle güçlenen atölye süreci, kapanış programı ile sona erdi.

PROJE ÜRETİM BECERİSİNİ GELİŞTİREN ULUSLARARASI EĞİTİM

TÜRGEV'in 30 yıllık birikimiyle gençlere sunduğu gelişim ve toplumsal katkı imkanlarını genişletme vizyonu doğrultusunda hazırlanan program, Proje Döngüsü Yönetimi odaklı bir yapı üzerine kurgulandı. Katılımcılar, proje planlama, uygulama, değerlendirme ve raporlama süreçlerini uluslararası standartlarda öğrenirken, aynı zamanda bulundukları topluluklarda aktif vatandaşlık, sosyal sorumluluk ve toplumsal etki üretme becerilerini geliştirdi. Program, gençlerin farklı kültürlerden akranlarıyla bir araya gelerek Avrupa'daki iyi uygulamaları yerinde incelemesine, saha deneyimi kazanmasına ve gönüllülük motivasyonlarını artırmasına da imkan sağladı.

GENÇLİK ÇALIŞMALARINDA "FİKİRDEN PROJEYE" VURGUSU

Kapanış programında konuşan TÜRGEV Genel Müdürü Dr. Selim Gençal, "Biz, gençlik çalışmalarını sadece fikir üretmekle sınırlı görmüyoruz. Fikrin, yöntem ve sorumlulukla birleşip projeye dönüşmesini ve sahada karşılık bulmasını önemsiyoruz. Fikir, çoğu zaman bir ihtiyacın fark edilmesiyle ortaya çıkan ilk düşüncedir. Proje ise bu düşüncenin; amaç, yöntem, zaman ve kaynaklar çerçevesinde sınanarak yapılandırılması ve hesap verebilir bir zemine taşınmasıdır. 'Fikirden Eyleme Gençlik Atölyesi' de tam olarak bu çalışma biçimini güçlendirmeyi amaçlamıştır" dedi.

BEŞ TAKIM, BEŞ PROJE: KITALARARASI İŞ BİRLİĞİ

"Fikirden Eyleme Gençlik Atölyesi" kapsamında Türkiye, Makedonya ve İtalya'dan katılımcılar 8'er kişilik 5 proje takımı oluşturdu, sosyal sorunlara yönelik yenilikçi çözüm önerileri geliştirdi ve program sonunda jüriye proje sunumlarını yaptılar. Gençler, geliştirdikleri projelerle sürdürülebilirlik, aktif vatandaşlık, gönüllülük ve toplumsal dönüşüm odaklı yeni fikirler üreterek uluslararası düzeyde görünürlük kazandı.

YOUTHPASS İLE AVRUPA ÇAPINDA TANINIRLILIK

Programı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılar, Avrupa Komisyonu tarafından tanınan Youthpass sertifikasını almaya hak kazandı. Söz konusu sertifika, katılımcıların atölye süresince edindikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerin hem Türkiye'de hem de Avrupa genelinde resmi ve geçerli biçimde belgelendirilmesini sağladı.

GELECEĞİN LİDERLERİNİ KÜRESEL SAHNEYE TAŞIYAN DENEYİM AĞI

TÜRGEV, yıllardır sürdürdüğü genç odaklı eğitim yaklaşımıyla bireysel kapasitesini geliştiren, toplumsal sorunlara çözüm üreten ve gönüllülük bilinciyle hareket eden lider gençler yetiştirmeye devam ediyor. Proje yönetimi, kültürlerarası etkileşim, sosyal girişimcilik ve gönüllülük alanlarındaki çalışmalarıyla gençlere güçlü bir gelişim alanı sunan vakıf, Erasmus+ programı kapsamında da Avrupa'ya uzanan kapsamlı bir deneyim ağı oluşturdu. Bugüne kadar Arnavutluk ve Sırbistan'da Sosyal İnovasyon Gençlik Hareketi, Türkiye ve Litvanya'da Tohumun Yolculuğu, Fransa'da Mesleki Gelişim Faaliyeti, Kuzey Makedonya'da Kadimin İzleri, Sırbistan'da Objektiften Niş gibi projelerle gençlerin sosyal inovasyon, sürdürülebilirlik, gönüllülük ve kültürel miras alanlarında uluslararası deneyimler edinmesi sağlandı.

Buna ek olarak Avrupa Psikoloji İş Birliği, Eğitim İçin Dijital Dönüşüm, SOCIAWARE ve Genç Gönüllülerin Deneyim Kazanma Hareketliliği projeleriyle yüzlerce genç Avrupa ve Türkiye'de eğitim, proje geliştirme ve gönüllülük faaliyetlerine katıldı. TÜRGEV, uluslararası gençlik projeleri ve eğitim faaliyetlerinden edindiği deneyimi, "Fikirden Eyleme Gençlik Atölyesi" ile yeni bir aşamaya taşıyarak gençlerin uluslararası arenada daha aktif, daha donanımlı ve daha görünür hale gelmesine olanak sağladı.