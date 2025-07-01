TÜRGEV'den dikkat çeken projeler! Uluslararası Aile Fuarı'nda yoğun ilgi

Başkent Ankara'da 27-29 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen "Aile ve İyilik" temalı Uluslararası Aile Fuarı'nda TÜRGEV standı yoğun ilgi gördü. 2025'in Türkiye'de "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında gerçekleşen ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde düzenlenen fuar, gençlere, ailelere ve ziyaretçilere yönelik eğitim faaliyetleri ile sosyal sorumluluk projelerinin tanıtıldığı önemli bir platform oldu.

30 BİN KİŞİ AİLE VE İYİLİK ETRAFINDA BULUŞTU

Türkiye'de ilk kez "Aile ve İyilik" temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Fuarı, Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Üç gün boyunca süren etkinlik, aile alanında çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleri bir araya getirirken, TÜRGEV de fuarda önemli bir yer aldı. 30 bine yakın ziyaretçinin katıldığı fuarda, 40'tan fazla ulusal ve uluslararası STK stant açtı.

GÜZEL İŞLER FABRİKASI FUARIN KALBİNE DOKUNDU

TÜRGEV'in standında düzenlenen değerler eğitimi, el sanatları ve farkındalık temalı atölyeler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan etkinlikler öne çıkarken, aile bireylerine yönelik rehberlik içerikleri de beğeni topladı. Fuar süresince TÜRGEV'in "Güzel İşler Fabrikası" projeleri ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlanması hedeflendi.

Fuar kapsamında gerçekleşen söyleşi, panel ve konferanslarda aileyi kurma, koruma ve yaşatma süreçleri çok yönlü ele alınırken, ziyaretçilere hediyeler dağıtıldı. Ayrıca, Gelenekli Türk-İslam Sanatları, el sanatları, sulu boya ve "Hayata Köprü Sanat" projeleri gibi sergiler ile "Ailemde İyilik Var", "Aile ve Baba" temalı fotoğraf sergileri ziyaretçilerin ilgisini çekti. Deri, mum, ebru, örgü ve müzik atölyeleri de katılımcıların geleneksel sanatlarla buluşmasını sağladı.

TÜRGEV STANDI İLETİŞİM VE DAYANIŞMA MERKEZİ OLDU

TÜRGEV'in aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmaları, aile içi iletişim ve toplumsal dayanışma gibi konular fuar katılımcılarına aktarıldı. Samimi iletişim ortamı oluşturan TÜRGEV standı, değerlerine duyulan güveni pekiştirirken, Uluslararası Aile Fuarı'nda alınan olumlu geri dönüşler, vakfın topluma yönelik projelerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle Türkiye'de aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen fuar, bu anlamda büyük bir önem taşıyor.