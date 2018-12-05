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Turgutlu ilçesinde bir kişi, tüfekle ateş ettiği yeğenini öldürdü, ağabeyini ağır yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ekmek fırınına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Turan Mahallesi'nde ağabeyi İsmail Ç'ye (62) ait ekmek fırınına giden Mustafa Ç, burada bulunan yeğeni Yılmaz Ç. (39) ile ağabeyine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yılmaz Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan İsmail Ç. ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kaçan zanlı, kısa bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti pompalı tüfekle yakalandı. 

Bu arada saldırının, ağabey ile kardeş arasındaki ortaklık konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü.   

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