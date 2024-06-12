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Turgutreis-9 Tatbikatı kapsamında, Doğu Akdeniz'de eğitim yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Turgutreis-9 Tatbikatı kapsamında, Doğu Akdeniz'de eğitim yapıldığını bildirdi.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 21:23 - Güncelleme:
Turgutreis-9 Tatbikatı kapsamında, Doğu Akdeniz'de eğitim yapıldı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Turgutreis-9 Tatbikatı kapsamında TCG Heybeliada korvetimiz, TCG Doğanay denizaltımız ve Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait PNS Babur korvetinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de eğitimler icra edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikattan görüntülere de yer verildi.

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