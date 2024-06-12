Turgutreis-9 Tatbikatı kapsamında, Doğu Akdeniz'de eğitim yapıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Turgutreis-9 Tatbikatı kapsamında TCG Heybeliada korvetimiz, TCG Doğanay denizaltımız ve Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait PNS Babur korvetinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de eğitimler icra edildi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, tatbikattan görüntülere de yer verildi.
TURGUTREİS-9 Tatbikatı kapsamında; TCG HEYBELİADA korvetimiz, TCG DOĞANAY denizaltımız ve Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait PNS BABUR korvetinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de eğitimler icra edildi. @dgprPaknavy @MSB_ASFAT#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/LlSSRROotc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2024