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Turist dolandıran taksici yakalandı

Beyoğlu'nda turistleri dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen taksiciye para cezası uygulandı, aracı trafikten men edildi.

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Emniyetten yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan ve "turist dolandıran taksici" olarak basında yer alan 34 TCR 98 plakalı aracın sürücüsüne ulaşıldığı belirtilerek, "Sivil Trafik Ekipler Amirliğimiz ekipleri tarafından yapılan kontrolde aracın çalışma ruhsatının geçersiz olduğu tespit edilmiş, sürücü S.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/5 maddesinden cezai işlem uygulanıp, araç trafikten men edilmiştir." denildi.

Araca bin 2 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

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