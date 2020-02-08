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Turist kafilesini taşıyan otobüsü kara saplandı

Iğdır'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne giden turistleri taşıyan otobüs, kara saplandı.

AA08.02.2020  11:38 - Güncelleme: 08.02.2020  11:38

Turgut Güneş idaresindeki 65 NZ 926 plakalı otobüs, kar ve tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolu Hanlar Geçidi mevkisinde sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak kara saplandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, otobüsün camını kırarak 28 yolcuyu kurtardı.

Sağlık durumları iyi olan yolcular, kontrol amacıyla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sürücü Turgut Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirterek, "Iğdır'dan Kars'a geliyorduk. Yol buzluydu, fırtına ve sis de vardı. Araba kayarak yola yan yattı. Allah'tan yavaş geliyordum, kimseye bir şey olmadı." diye konuştu.

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