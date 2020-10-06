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Turist teknesine yunus sürprizi

Muğla'da yunuslar, turistleri taşıyan teknenin yanında yüzdü. Yunusları ilgiyle izleyen turistler bu anları cep telefonuyla kaydetti.

DHA06 Ekim 2020 Salı 16:59 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 16:59
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Turgutreis Mahallesi, Çavuş Adası civarında turist gezdiren teknenin önünde, bugün bir anda yunuslar belirdi. Bir süre teknenin önünde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Teknenin etrafında yüzen yunusları ilgiyle izleyen turistler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Teknenin kaptanı Veysi Aydemir (40) denizde seyir halindeyken yunusların kendisine eşlik ettiğini belirtip, "Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistlere teknelerimizle tarihi şehri denizden görme imkanı sağlıyoruz. Bu gezilerimiz sırasında zaman zaman Bodrum açıklarında gördüğümüz yunuslar da teknemize eşlik ederek misafirlerimize unutamayacakları bir görsel şölen sunuyor" dedi.

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