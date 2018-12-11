Turiste tacizle suçlanan taksiciye tahliye

Duruşmada, müşteki Nıonn Sonthu'nun "Cinsel saldırı" suçlamasından ara celseye gelerek şikayetinden vazgeçtiği de ortaya çıktı. Bunun üzerine mahkeme sanık ve müşteki arasında uzlaşma sağlanması için dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi.
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