Turisti taciz edip dolandıran taksici gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında "Turisti Dolandıran Taksici"başlığıyla yer alan haberler üzerine "34 TEH 13" plakalı araç sürücüsü B.T. (33) İstanbul'da sivil trafik ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde, B.T'nin "çalışma ruhsatının bulunmadığı" ve "sürücü belgesi geçici olarak geri alınmışken araç kullandığı" tespit edildi. Bu kusurlarının yanı sıra yolcu taşırken "taksimetre de kullanmaması" nedeniyle B.T'ye toplam 3 bin 508 lira para cezası kesildi.

Aracın trafikten men edildiği, sürücü B.T'nin adli işlemler yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine teslim edildiği kaydedildi.