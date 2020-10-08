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  • Turistler gözlerine inanamadı... Akdeniz foku, çöp poşetini savurdu, o anlar saniye saniye kaydedildi
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Turistler gözlerine inanamadı... Akdeniz foku, çöp poşetini savurdu, o anlar saniye saniye kaydedildi

Antalya'da bir Akdeniz fokunun denizdeki çöp torbasını ağzına alıp, savurması, turistlerin cep telefonu kameralarına yansıdı. O anları görüntüleyenler 'Denizlerin kirletilmesine Fok balığı da isyan etti' dedi.

DHA08 Ekim 2020 Perşembe 17:39 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:39
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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında bir Akdeniz foku, tatilciler tarafından görüntülendi. Nesli tükenmekte olan ender deniz memelilerinden biri olan Akdeniz foku, Limanağzı açıklarındayken deniz içindeki siyah çöp poşetini ağzıyla alıp, su yüzeyine savurdu. O anları görüntüleyenler "Denizlerin kirletilmesine Fok balığı da isyan etti" derken, tur teknesindeki bir turist çocuğun, "'Oh my god" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akdeniz fokunun çöp poşetini alıp, savurması ve yolculuğuna devam etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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