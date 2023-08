Turistlik ilçenin yüzde 80'inde altyapı yok

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde yıllardır yaşanan altyapı problemi vatandaşları çileden çıkarıyor. Yaz mevsiminde nüfusu 300 bini geçen Marmara Denizi sahilindeki Yeniçiftlik Mahallesi'nin kanalizasyon problemi hala çözülemedi. İstanbul'un yanı başındaki yaklaşık 150 bin konutun bulunduğu turistik mahallenin yaklaşık yüzde 80'lik kısmında kanalizasyonun olmadığı bildirildi.

Kanalizasyon olmadığı için atık sular için açtırdıkları foseptik çukurunun dolmasından büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Gürsel Doğru, "Mahalle yetkililerinden, muhtarımızdan, belediye başkanımız olsun hiçbirinden fayda görmüyoruz. Foseptik çukurlarımız doluyor çektiremiyoruz. Kanal yok, altyapı yok, onun için yetkililerden cevap bekliyoruz. Foseptik çukurların bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz. Çok mağduruz, sokaklarımıza kanalizasyonların bir an önce yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL VİDANJÖRE BİN LİRA ÖDÜYORUZ"

Vidanjör sıkıntısını dile getiren Mehmet Şahin, "Ben yurt dışında kalıyorum, Almanya'dan geliyorum. Senede bir kere çocuklarımızla beraber tatil yapmaya geliyoruz ama geldiğimize pişman oluyoruz. Kayıtlarımız burada, her şeyimiz burada ama denize gidiyoruz eve gidiyoruz sular kesik. Kanalizasyon doluyor, çekmeye gelen yok. Biz paramızı ödediğimiz halde kendi paramızla burada rezil oluyoruz, geldiğimize de pişman oluyoruz. Hiçbir yetkili burada bizim sorularımıza cevap vermiyor. Her gün arıyoruz, günde on defa aramamıza rağmen hiç kimse buraya gelip de bizim sorunlarımızla ilgilenmiyor. Son zamanlarda belediyeye su parasına ilaveten bu parayı da ödüyoruz. Ödememize rağmen halen çekmiyorlar. Biz halen vidanjörlerle işimizi halletmeye çalışıyoruz. Özele bin lira ödüyoruz. Ayrıca su parasına ilaveten belediyeye ödüyoruz. Biz gerekli bütün vergilerimizi ödediğimiz halde, bütün ödemelerimizi yaptığımız halde belediye bu hizmetleri niçin bize göndermiyor?" diyerek tepki gösterdi.

"ELEKTRİK VAR, SU VAR, DOĞAL GAZ VAR AMA ALTYAPI YOK"

Özel çocuğu olan Tülay Kocaağa, "Vidanjör talep ediyoruz vidanjör gelmiyor. Altyapısı yok. Ben çocuğu yıkayamıyorum. Balkonda yıkıyorum çocuğu. Yazıktır yani. Biz buraya vergi ödemiyor muyuz? Vergi ödüyoruz. Neden yapılmıyor? Madem imar çıkmış, ilk önce altyapısı yapılması gerekmiyor mu bunun? Elektrik var, su var, doğal gaz var ama altyapı yok. Bazı giderleri dışarı vermek zorunda kaldık. Çünkü baş edemiyoruz artık, vidanjör gelmiyor. Ben çocuğu yıkayamıyorum burada, ya dışarıda ya üst katta yıkıyorum. Sular akmıyor akşamları, denizden geliyoruz su yok. Çukur dolmuş vaziyette vidanjörü çağırıyoruz sıra var diyor" şeklinde derdini dile getirdi.

"21. YÜZYILDA ALTYAPIYI KONUŞUYORUZ"

Yeniçiftlik Mahalle Muhtarı Doğan Filiz, "Biz burada Trakya'nın ana giriş kapısıyız. Büyükşehir hep bizden sonraki Şarköy, Malkara, Hayrabolu'dur, tamam onlara da yapsın ama buradaki en büyük sıkıntı altyapı sıkıntısıdır. Önemli olan burayı çözmek. Giriş kapısını temizlemek ki arkasını temizleyelim. Ama onların aldığı hizmetleri biz alamıyoruz maalesef. Büyükşehir tarafından burada altyapıyla alakalı bir hizmet göremedik. Şarköy de yazlık bölge ama oralara yapılıyor. Büyükşehirin paylaştığını görüyoruz. Vatandaşlar olarak biz de istiyoruz. Artık 21. yüzyılda yaşıyoruz halen altyapıyı konuşuyoruz" dedi.

"BURADA 300 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN YAŞIYOR"

Buranın altyapı ve suyun tamamen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne, TESKİ'ye bağlı olduğunu vurgulayan Filiz, "Burası. Şimdi biz yıllarca Kadir Başkan'la her toplantıda, görüşmelerimizde bu şikayeti dile getirdik. 15 yıldır Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bize verdiği cevap, 'Ben biyolojik arıtma tesisinin yerini bir türlü alamadım' cevabıydı. Ama Marmaraereğlisi Belediyesi'ne soruyoruz. Marmaraereğlisi Belediyesi 'Ben araziyi verdim' diyor. Burada 300 binin üzerinde yaşayan insan var. Burada 150 bin konut var. Burada tek yetkili Kadir Albayrak. Gidiyoruz, bize söylediği, 'Araziyi alamadım, araziyi alamadım.' Bir dosya var elinde, bize hep onu gösteriyor. O da kendini öyle savunuyor" diye konuştu.

Muhtar Filiz, Marmaraereğlisi Belediyesi'nin araziyi verdiğini söylediği belirterek, "O da 'ben verdim, 2 yıl hiçbir şey yapmadı, çivi çakmadı oraya, bizde encümen kararı var verdiğimize dair. Tekrar bize döndü. Tekrar verdik diyor' diyor. Geçen gün de TESKİ müdürünü aradım, 'İhale projesini biz verdik' diyor. Ne zaman başlar bu diye dedik, 'En geç 3 yıl içinde başlar' diyor. Kendi fikrimi sorarsanız, ben inanmıyorum 5 senede de başlamaz gibi geliyor bana. Şimdi burada gerçekleri konuşmak lazım" ifadelerini kullandı.

"İLÇEMİZİN YÜZDE 80'NİNDE ALTYAPI YOK"

Altyapı problemiyle ilgili açıklama yapan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Bizim ilçemizin yüzde 20'sinde altyapı var, yüzde 80'inde altyapı yok, vidanjörlerde çekiliyor. Vidanjörler de bu yaz yetişmiyor. 15 gün süre bekleyen vatandaşlarımız var. 15 günü geçen de var. Vatandaşların çoğu bu işten muzdarip, yani şikayetçi. Foseptikler taşıyor, yetişmediği için. Foseptiklerin bazılarında taşmalar oluyor. Yolda koku oluyor, pislik oluyor, hastalık olacak" diye konuştu.

Marmaraereğlisi sınırlarında çalışan TESKİ ve özeller dahil toplam 35 vidanjör olduğunu söyleyen Başkan Ata, "Daha çok Yeniçiftlik, Dereağzı, Kamaradere, Sultanköy, en sıkıntılı yer. Sahil kesiminde yok. Sultanköy'ün belli bir kesiminde var. Onun da yüzde 50'sinde yok. Çözümü büyükşehir, TESKİ. Şimdi onlara Marmaraereğlisi'nde 7 bin 500 metrekare bir yer bizim belediyemizden verdik. Yapımına başladılar. Ağır aksak devam ediyorlar. Çeşmeli Mahallesi'nden 80 bin metrekare bir yer devlet tarafından verildi. Onun da proje ihalesini yaptılar. Artık inşaat ihalesini ne zaman yaparlar onu bilemiyoruz" dedi.