Turizm polisinden Kovid-19 denetimi

AA 12 Ekim 2020 Pazartesi 17:00 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 17:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye görevi gerçekleştirdi.



Polisler, maske takmayan turistlerden ve bazı vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Aracı Büro Amirliğine bağlı polis memurları da uçurdukları İHA'dan maske takılması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için Türkçe ve İngilizce anonslar yaptı.

Ekiplerin denetimleri çeşitli zamanlarda devam ettireceği bildirildi.



