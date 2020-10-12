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Turizm polisinden Kovid-19 denetimi

İstanbul Beyoğlu'nda polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında turistlere yönelik denetim yaptı. Ekiplerin denetimleri çeşitli zamanlarda devam ettireceği bildirildi.

AA12 Ekim 2020 Pazartesi 17:00 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 17:00
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye görevi gerçekleştirdi.

Polisler, maske takmayan turistlerden ve bazı vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Aracı Büro Amirliğine bağlı polis memurları da uçurdukları İHA'dan maske takılması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için Türkçe ve İngilizce anonslar yaptı.

Ekiplerin denetimleri çeşitli zamanlarda devam ettireceği bildirildi.

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