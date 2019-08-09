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Turizmcilerden tatil dolandırıcıları uyarısı

TURİZMDE bu yıl 16 milyon turist hedefleyen Antalya'da Kurban Bayramı dolayısıyla oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Tatilcilere rezervasyon yaptırmadan tatile çıkmamaları yönünde çağrıda bulunan turizmciler, tatil dolandırıcılarına karşı da uyardı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği(POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, vatandaşlara mutlaka bilinen ve marka değeri olan tur operatörlerinden tatillerini ayarlamalarını tavsiye etti.

  • DHA
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Turizmde hareketli bir sezon yaşayan Türkiye'de, Kurban Bayramı'nda 5 milyon üzerinde kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Yurt dışından Türkiye'ye ciddi talep yaşanırken, Kurban Bayramı'nın yıldızı Antalya'da şehir nüfusunun 4 milyonu aşması bekleniyor. Turizmciler yaklaşık 1,5 milyon tatilcinin Antalya'ya geleceğine işaret ederken, vatandaşları tatil dolandırıcıları konusunda uyardı.
 
POYD Başkanı Ülkay Atmaca, turist sayısı açısından rekora doğru gittiklerini vurgulayarak, tatil dolandırıcılarının bu tabloya gölge düşürdüğünü söyledi. Dolandırıcıların turizm sektörünü hedef aldığına değinen Atmaca, "Tatil dolandırıcıları nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. Otellerin internet sayfaları kopyalanarak, dolandırıcılık olayı yaşanıyor. Maalesef dijitalleşme bize zarar vermeye başladı. Hem tüketiciler hem de biz turizmciler mağdur oluyoruz" dedi.
 
ÜLKE İMAJI ZARAR GÖRÜYOR
 
Bu tür olayların ülkeye ve otellere zarar verdiğini anlatan Atmaca, "Tüketici parasını ödemiş, tatil yapmak istiyor, otel de para almamış, rezervasyondan haberi olmadığını söylüyor. Bu durumdan diğer turistler de zarar görüyor, otelin de ülkenin de imajı zedeleniyor" diye konuştu.
 
'BİLİNEN VE MARKA DEĞERİ OLAN TUR OPERATÖRLERİNİ TERCİH EDİN'
 
Tüketicilere, mutlaka bilinen ve marka değeri olan tur operatörlerinden tatillerini ayarlamalarını tavsiye eden Atmaca, "Otellerden alacaklarsa da mutlaka otellerle bizzat iletişime geçerek, teyit etmelerini öneriyorum. Bilmedikleri mecralardan uzak dursunlar" dedi. Ülkay Atmaca, tatil dolandırıcılığına karşı önlem alınması ve yapılacak çalışmaların ele alınması için Kurban Bayramı'ndan sonra sektör temsilcileriyle bir araya geleceklerini söyledi.
 
SAHTE İNTERNET SİTELERİNE DİKKAT
 
Manavgat ilçesinde hizmet veren Hotel Derin Ma Genel Müdürü Hakan Taşar da tatile çıkacakların sahte internet siteleri konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Vatandaşların güzel ve sorunsuz bir tatil geçirmelerini arzuladıklarını ifade eden Taşar, "Bunun için otellerimizin kendi internet sitelerinden ya da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) logolu güvenilir, problem yaşadıkları zaman muhatap bulabilecekleri tatil satışı yapan sitelerden rezervasyon yaptırmalılar" dedi.
 
TÜRSAB LOGOSUNA DİKKAT
 
Nashira Resort Hotel Genel Müdürü Gökhan Ali Özaltın ise tatile gideceklerin bir yılın yoğunluğu ve yorgunluğunu atmak isterken tatil dolandırıcılarının mağduru olabildiğini söyledi. Dolandırıcıların seyahat acenteleri ya da otellerin internet sitelerini kopyalayarak,sahte tatil sattığını kaydeden Özaltın, "Tatilciler sahteciliğe çok dikkat etsin. Rezervasyonlarını TÜRSAB belgeli internet siteleri ve otellerin resmi sitelerinden yaptırsınlar. Sahteciler özellikle bayram döneminde insanların canını yakıyor" diye konuştu. Özaltın, hem Manavgat hem Antalya genelinde otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını sözlerine ekleyerek, "Bu sene sezon çok iyi gidiyor. Gelecek yıla ilişkin ilk edinilen izlenimler çok iyi" dedi.

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