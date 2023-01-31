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Turizmde 2023 hedefleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yeni hedefleri açıkladı.

31 Ocak 2023 Salı 15:15 - Güncelleme:
Turizmde 2023 hedefleri açıklandı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen turizmde 2022 yılının değerlendirildiği ve 2028 hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda bir sunum yaptı.

Türkiye'nin 2022 yılında turizm gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 53,4 oranında artırarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolara yükselttiğini belirten Bakan Ersoy, "2023 yılında turizmde 56 milyar dolar, 2028 yılında 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz

Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"CUMHURİYET TARİHİ REKORLARI KIRILDI"

"Toplam ve kişi başı gecelik gelirlerde Cumhuriyet tarihi rekorları kırıldı. 2022 yılında 87,5 dolar kişi başı gecelik geliri elde edildi. Bu rakamı 2023 yılında 95 dolara, 2028 yılında 118 dolara çekeceğiz."

"HOLLYWOOD YAPIMI ORTAK DİZİ VE FİLM PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

2023 yılında Hollywood yapımı ortak dizi ve film projelerini hayata geçireceğiz. Bu filmler global platformlarda yayınlanacak. Yoğun bir izleyici bekliyoruz. Turizmi 81 vilayete yayacağız."

  • turizm
  • Kültür ve Turizm Bakanı
  • Mehmet Nuri Ersoy

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