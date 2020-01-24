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Türk Alman Üniversitesi nerede? Türk Alman Üniversitesi binaları nerede?

Türk Alman Üniversitesi nerede? Türk Alman Üniversitesi binaları nerede? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Beykoz'daki Türk Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutunda çıkarak Beykoz'a hareket etti. Merkel de Çırağan Sarayı'ndan çıkış yaparak açılışın yapılacağı yere gitti. Başkan Erdoğan, İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi açılışında.

24.01.2020  11:29 - Güncelleme: 24.01.2020  11:29

Başkan Erdoğan, İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi açılışında açıklamalar yapıyor. Türk Alman Üniversitesi nerede? Türk Alman Üniversitesi binaları nerede? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Beykoz'daki Türk Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutunda çıkarak Beykoz'a hareket etti. Türk Alman Üniversitesi hakkında tüm detaylar haberimizde..

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ NEREDE? 

Türk-Alman Üniversitesi; İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya dayalı olarak 2010 yılında kurulan Devlet üniversitesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan ve 10 Nisan 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 5979 Sayılı kanunla kurulmuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Beykoz'daki Türk Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını yapıyor. 

Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde halihazırda 5 Fakülte, 2 Enstitü ve hazırlık eğitiminin verildiği bir de Yabancı Diller Yüksekokulu bulunmaktadır.

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