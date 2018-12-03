Türk anne çocuğu için Anayasa Mahkemesine başvurdu

İzmirli Dilek Güneş ile Yunan Georgios Tsakiridis, 2014'te dünya evine girdi. Hamilelik sürecinde ise çiftin boşanma süreci başladı.

Boşanma davaları halen süren çiftin 3 yaşındaki kızları Melis'in velayetini İzmir 1. Aile Mahkemesi geçici olarak anneye verdi.

Tsakiridis'in İzmir 7. Aile Mahkemesine kızının kaçırıldığı iddiasıyla dava açması üzerine bu kez minik kızın velayeti Eylül 2017'de babaya verildi.

Güneş'in kararı temyiz etmesinin ardından Melis'in velayeti tekrar anneye verildi.

Tsakiridis'in yerel mahkemenin kararını temyiz etmesinden sonra İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, bu kez de Melis'in velayetinin babaya verilmesi ve Yunanistan'a götürülmesine izin verilmesini karara bağladı.

Mahkemelerce verilen kararı temyize götüren Güneş, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin son kararı onamasının ardından hukuk mücadelesini sürdürdü.

Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

Güneş'in avukatı Mehmet Emin Keleş, mahkeme kararlarının durdurulması için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunduklarını belirterek, "Melis'in, Yunan babaya iadesi kararı için bir an evvel yürütmeyi durdurma kararı çıkartmayı hedefliyoruz. Daha sonra ise Melis'in velayetinin müvekkillime verilmesi kararını aldırmaya çalışacağız." dedi.

Anayasa Mahkemesine yaptıkları başvuruda, Atina Aile Mahkemesinin de çocuğun babaya verilmesinde Melis'in yaşayacağı psikolojik ve ruhsal sorunlar yaşayacağına ilişkin karara da değindiklerini dile getiren Keleş, "Bizim burada temel dayanağımız da çocuğun babaya iade edilmesi halinde telafisi imkansız psikolojik sorunlar yaşayacağıdır. Lahey Sözleşmesi de 'Eğer çocuk psikolojik sorunlarla karşıya karşıya kalırsa iade edilmez.' diyor. Bilirkişi raporları da bu doğrultudaydı." ifadelerini kullandı.

Yeniden yargılama yapılarak çocuğun velayetinin Türk anneye verilmesi için çaba göstereceklerini anlatan Keleş, çocuğun Türkiye'de kalmasını sağlayacaklarını kaydederek, "Melis şu anda annesinde kalıyor ama geçen hafta cumartesi icra müdürlüğü aracılığıyla çocuğu almaya gelmişler. Fakat anne evde olmadığından çocuğu alıp Yunanistan'a götürememişler." diye konuştu.