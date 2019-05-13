Türk Arap Araştırma Merkezi, 'Suudi Prens Türk kahvesi içmeyi reddetti' iddialarını yalanladı
Türk Arap Araştırma Merkezinden Suudi Prens Türk kahvesi içmeyi reddettiği yönündeki iddialar yalanladı.
- İHA
Türk Arap Araştırma Merkezi Riyad Valisi ve Suudi Meclisi Üyesi Prens Faysal bin Bandar El Saud, kendisine verilen kahvenin Türk kahvesi olduğunu öğrenince içmeyi reddettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerek ortada çeviri hatası olduğunu açıkladılar. Türk Arap Araştırma Merkezi tarafından yapılan paylaşımda, Suudi Prensin sadece çalışanları ziyaret ettiğini, ikram edilen şeyleri nezaketen aldığını, tadına bakmadan geri verdiğine dikkat çektiler. Yapılan haberlerin Türk ve Arap halkları arasını bozmayı amaçlandığı öne sürüldü.
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