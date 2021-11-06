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Türk askeri, Davraz Dağı'na tırmanarak şehitlerimizi andı

Türk askeri 'Komando Marşı' eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanış gerçekleştirerek, şehitleri andı.

AA6 Kasım 2021 Cumartesi 15:06 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 15:06
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, komandoların, şehitleri anmak için Isparta Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandığı bildirildi.

Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personelin katıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

MSB'nin Twitter hesabında komandoların, "Komando Marşı" eşliğinde tırmanışını gösteren video da paylaşıldı. Videoda, askerlerin dağın zirvesinde Türk, Azerbaycan ve Somali bayrağı açtıkları görüntüler de yer aldı.

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