'Türk askeri ilkbaharda S-400 eğitimlerine başlayacak'

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech'in Uluslarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Türk askerinin ilkbaharda S-400 füze savunma sistemleri eğitimlerine başlayacağını duyurdu.

Sputnik'Wte yer alan habere göre Kladov, "Anlaşma, takvime kati biçimde uyularak başarılı bir şekilde ifa ediliyor. Türk askeri, anlaşmanın koşullarına uygun olarak ilkbaharda S-400'ler konusunda eğitim almaya başlayacak" dedi.

Kladov, S-400 bataryalarının teslimatına ilişkin detayların ise daha sonra açıklanacağını söyledi.

Diğer taraftan Kladov, Rus silahlarının yüksek verimliliğinin Suriye'de kanıtlandığını ve bunun sonucu olarak Arap ülkelerinin Rus silahlarına olan ilgisinin arttığını belirtti.